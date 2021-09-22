Мебель на заказ по индивидуальным размерам

SAGRANDE mobili

Более 25 лет занимаемся изготовлением эксклюзивной мебели из натуральных пород дерева. В SAGRANDE mobili можно купить мебель на заказ по индивидуальным размерам как в классическом, так и в современном стиле. Производство ведется напрямую без посредников.

Сотрудничаем с крупнейшими производителями мебельной фурнитуры, обеспечивая высокий уровень надежности, функциональности и удобства. Не забываем об эстетических свойствах изделий, будь то кухонный гарнитур, шкаф, дверь из натурального дерева или любой другой предмет мебели. Предоставляем гарантию 12 месяцев, принимая на себя все гарантийные обязательства по обслуживанию изготовленной мебели.

Собственное производство позволяет нам контролировать заказ на всех стадиях изготовления, а многолетний опыт работы гарантирует создание мебели премиального качества.