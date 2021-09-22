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Мебель на заказ от производителя

Наши преимущества

Опыт работы
более 25 лет
Занимаемся изготовлением эксклюзивной мебели ручной работы по индивидуальному дизайну более 25 лет.
Премиальное
качество
Качественные материалы и фурнитура Blum, MAKMART, Hettich, BRASS. Высокоточное итальянское и немецкое оборудование.
Гарантия
индивидуальности
Предлагаем купить мебель по индивидуальным размерам на заказ с дизайном любой сложности.
Быстрая
доставка
Доставляем кухни и другую мебель по Твери и Тверской области, Москве и Московской области. Работаем со всеми регионами России через специализированные транспортные компании.
Акцент на декорировании
Ручная работа мастеров позволяет подчеркивать особенности дизайна каждого предмета мебели, будь то модерн или классика.
Широкий ассортимент изделий ручной работы

Мебель из массива дерева

Современные кухни
Элитные кухни на заказ
Дизайнерские кухни
Классические кухни
Шкафы из массива дерева
Гостиные из массива дерева
Кабинеты руководителя
Гардеробные на заказ
Двери межкомнатные
Столовая группа
Мебель по индивидуальному дизайну

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Как купить эксклюзивную мебель?

Связываетесь с нами удобным способом
Производим замер
Согласовываем проект
Заключаем договор
Изготавливаем мебель
Доставляем и собираем
Создаем уникальную мебель

Элитные кухни на заказ напрямую от производителя с гарантией. Работаем без посредников.

Контроль качества

Благодаря собственному производству проводим контроль выполнения заказа на всех стадиях

Мебель на заказ по индивидуальным размерам

SAGRANDE mobili

Более 25 лет занимаемся изготовлением эксклюзивной мебели из натуральных пород дерева. В SAGRANDE mobili можно купить мебель на заказ по индивидуальным размерам как в классическом, так и в современном стиле. Производство ведется напрямую без посредников.

 

Сотрудничаем с крупнейшими производителями мебельной фурнитуры, обеспечивая высокий уровень надежности, функциональности и удобства. Не забываем об эстетических свойствах изделий, будь то кухонный гарнитур, шкаф, дверь из натурального дерева или любой другой предмет мебели. Предоставляем гарантию 12 месяцев, принимая на себя все гарантийные обязательства по обслуживанию изготовленной мебели.

 

Собственное производство позволяет нам контролировать заказ на всех стадиях изготовления, а многолетний опыт работы гарантирует создание мебели премиального качества.

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