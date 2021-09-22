Элитные кухни на заказ напрямую от производителя с гарантией. Работаем без посредников.
Благодаря собственному производству проводим контроль выполнения заказа на всех стадиях
Более 25 лет занимаемся изготовлением эксклюзивной мебели из натуральных пород дерева. В SAGRANDE mobili можно купить мебель на заказ по индивидуальным размерам как в классическом, так и в современном стиле. Производство ведется напрямую без посредников.
Сотрудничаем с крупнейшими производителями мебельной фурнитуры, обеспечивая высокий уровень надежности, функциональности и удобства. Не забываем об эстетических свойствах изделий, будь то кухонный гарнитур, шкаф, дверь из натурального дерева или любой другой предмет мебели. Предоставляем гарантию 12 месяцев, принимая на себя все гарантийные обязательства по обслуживанию изготовленной мебели.
Собственное производство позволяет нам контролировать заказ на всех стадиях изготовления, а многолетний опыт работы гарантирует создание мебели премиального качества.
Делали заказ на кухонный гарнитур. Отправили дизайнеру свой эскиз и несколько фотографий. Получили дизайн-проект, но захотелось внести несколько изменений. Все быстро изменили. Cделали в лучшем виде.
Покупали шкаф в гостиную. Оператор быстро обработал заказ и обговорил все условия. Затем составили договор. Пришлось подождать, но, поверьте, оно того стоило. Теперь не нарадуемся шкафу.
Заказала просторную гардеробную в белом цвете. Цены хоть и не самые низкие, но результат превзошел все ожидания.